Online alışverişte Kasım ayı indirimleri başladı

Online alışverişte binlerce üründe Kasım ayı indirimleri başladı. Kullanıcılar, giyimden mutfak eşyalarına makyaj malzemelerinden tiny house’lara kadar birçok kategorideki ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilecek.

Hepsiburada’da Efsane Kasım ‘Marka Günleri’nin ardından Efsane 11 indirimleriyle devam ediyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla ve ödeme koşullarıyla almak isteyenlere “Şimdi al, Şubat’ta öde” ve ‘Hepsiburada Limiti’ ile kredi kartı limitini kullanmadan alışveriş yapma imkanı da sunan e-ticaret platformu, 6 - 12 Kasım tarihleri arasında yaptığı Efsane 11 indirimleri kapsamında her gün yüzlerce markada ve milyonlarca üründe fırsatlarla dolu kampanyaları kullanıcılarına sunduklarını duyurdu.

Efsane Kasım’a özel alışılagelmişin dışında araba, arsa, tiny house gibi ürünleri de satışa açan Hepsiburada, bu yıl Efsane Kasım’da özel fırsatlar sunacak.

Moda kategorisinde indirimler sunulacak

En sevilen markaların şık ve trend parçalarlarında 6 -11 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanyalar Efsane 11 indirimleri arasında yerini aldı. Kadın, erkek ve çocuk koleksiyonunda sepette yüzde 70’e varan, kazak, gömlek, tişört, mont ürünlerinde sepette yüzde 60 net, botlarda sepette yüzde 35 net ve kadın, erkek ve çocuk yeni sezon koleksiyon ürünlerinde yüzde 70’e kadar indirim kullanıcıları bekliyor.

Ev kategorisinde indirimler

Hepsiburada platformu üzerinden kullanıcılarına fırsatlar sunuyor. Tava ve tencelerde, yemek servis ürünlerinde, bıçak setlerinde, düdüklü tencerelerde sepette yüzde 15 net, saklama kapları, çay setleri, cam ürünlerinde, yemek takımlarında, tavalarda sepette yüzde 25’e varan indirimlere ek olarak düdüklü tencere ve termoslarda sepette yüzde 15 indirim sunuluyor. Yatak örtüleri, nevresim takımları ve birçok ev tekstili ürünlerinde 600 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde ise 200 TL indirim kullanıcıları bekliyor.

Tüm bu indirimlere ek olarak gardırop, kanepe, koltuk takımı, yemek masası gibi mobilya ürünlerinde de Efsane Kasım’a özel yüzde 30’a varan indirim fırsatı müşterilere sunuluyor.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

12 Kasım’a kadar devam edecek olan kampanyayla güzellik ürünlerinde indirimler kullanıcıları bekliyor. Dünyaca ünlü markaların kozmetik, cilt ve saç bakım, makyaj temizleme ürünlerinde 500 TL’ye yüzde 15 indirim sunulurken, fondötenler, yüz bakım serumları ve parfümler, nemlendiriciler, makyaj temizleme ve renkli kozmetik ürünleri ile makyaj bazları, nemlendiriciler ve yüz maskeleri ve makyaj temizleme ürünleri de sepette yüzde 30 indirimle platformda kullanıcılara sunuluyor.

Küçük ev aletlerinde indirimler

Öte yandan fritöz, robot süpürge, ütü, çay - kahve makineleri ve blenderlarda da birçok fırsat sunuluyor. Televizyonlarda 11.11’e özel indirimlerin yanı sıra ev elektronik ürünlerinde de Efsane 11 fırsatları Hepsiburada’da yerini aldı.

Ayrıca mobil kategoride de Kasım fırsatları kullanıcılarla buluşturulacak. Detaylı bilgiler platformun mobil uygulaması ve internet sitesinde bulunuyor.