Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 6 ay aranın ardından 1850 doları test etti.

Ons 1850 doları gördü, gram altın zirve yaptı. Uzmanlar, 2023’te ons’ta 2 bin dolar, gramda 1350 TL ihtimal dahilinde olduğunu belirtiliyor. ALB Yatırım Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2023 başı itibarıyla altın fiyatlarında öne çıkan temel gelişmeleri aktaran Sarı, “ABD enflasyonunda gerileme beklentileri devam ediyor. ABD istihdamında, resesyon riski sebebiyle zayıf bir görünüm öngörülüyor. Dolayısıyla ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışlarında frene basacağı ve daha güvercin tonaja geçmesi ihtimali ağırlık kazanıyor. Bunlar ‘daha zayıf dolar’ ve ters korelasyon etkisiyle ‘daha güçlü altın’ kompozisyonunu destekliyor” dedi.

Jeopolitik riskler de etkiliyor

Jeopolitik risklere de dikkat çeken Şirin Sarı, “Rusya-Ukrayna, Çin-Tayvan, Sırbistan-Kosova gerilimleri; altın fiyatlarını ‘riskten kaçış’ ve ‘güvenli liman’ algısıyla destekliyor. Ayrıca Çin ekonomisinin açılması, altın talebini hem fiziki hem de fon alımları tarafında canlı tutacak bir beklenti olarak öne çıkıyor. Merkez bankalarının da son dönemde fiziki altın alımında ‘gaza bastıkları’ görülüyor. 2022 genelinde merkez bankaları 670 ton altın alımı yaptı. Sadece 3’üncü çeyrekteki alımları 400 tona yükseldi” ifadelerini kullandı.

ABD’den gelecek iki veriye dikkat

Bütün bu gelişmelerin küresel çapta altın fiyatlarının ‘yukarı yönlü’ ivmelenmesini beraberinde getirdiği aktaran Sarı, “Kısa vadeye bakacak olursak; altın fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme var. Birincisi; ABD Tarım Dışı İstihdam verisi. Bu veri 6 Ocak Cuma günü açıklanacak. Kasım ayında 263 bin olan ABD istihdam artışının, aralık ayında 200 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenti paralelinde ya da beklenti altında gelecek istihdam verisi; altın tarafında (güvercin FED beklentisiyle) pozitif karşılanacaktır. İkincisi ABD enflasyon verisi. Bu veri de 12 Ocak Perşembe günü açıklanacak. ABD’de yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 6,7’ye düşmesi bekleniyor. Böylece enflasyonun, kasımda gerçekleşen yüzde 7,1’lik seviyenin de altına geleceği öngörülüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi, güvercin FED senaryosunu destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Küresel resesyon, dolar endeksinde gerileme, Uzak Doğu’da talep artışı ve jeopolitik risklerin; aslında kasım ayından beri ons altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan Sarı, fiyat beklentileriyle ilgili şu noktalara dikkat çekti: “1615 dolardan başlayan tepki hareketi, ocak ayı itibarıyla 1780 dolarda bulunan 200 günlük ortalama seviyeyi oldukça geride bıraktı. Bundan sonraki süreçte, kısa vadede ve mevcut şartlar altında 1807 dolar sağlam destek olarak gözüküyor. ABD verilerinin destek vermesi halinde ons altında ilk etapta 1880 dolar görülebilir. Bunun gram altın tarafında yansıması da 1125-1130 şeklinde gerçekleşebilir.

2023 genelinde bakacak olursak; mevcut görünüm itibarıyla altının daha güçlü kalacağı bir yıl olmaya aday gibi görünüyor. Ons altının önce 1800 doların üzerinde yerini sağlamlaştırması ardından şartların da desteklemesi halinde tekrar 2 bin dolara yönelmesi, ihtimal dahilinde gözüküyor. Bu durumda gram altın tarafında 1350 ve üzeri seviyeler test edilebilir. Buradaki tek risk, düşme eğiliminde de olsa ABD enflasyonunun, yüzde 2 olan hedefin oldukça üzerinde seyretmesi Bu durum, dolar faizlerinin uzun süre yüksek kalmasını beraberinde getirebilir ki, bu da altın fiyatları üzerinde tekrar önemli bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkabilir.”