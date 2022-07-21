Siemens
SON
DAKİKA
En acı an: Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı
Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı çıktılar
AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi ile sahaya inmeye hazırlanıyor
Haftada en az bir oyun oynayan oyuncular kişiselleştirilmiş bilgisayar kullanıyor
Hiç görülmedik bolluk bekleniyor: Balıkçılar gözünü oraya dikti
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde

Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Ons fiyatının 1693 dolar seviyesine düşmesiyle gram altın yüzde 0,25 azalarak 955 liraya geriledi.

Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020’deki seviyesinin altına düştü. 1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 liraya düştü. Çeyrek altın bin 571 liraya, yarım altın 3 bin 148 liraya, tam altın 6 bin 268 liraya geriledi.

ABD Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti. 41 yılın zirvesine yükselen enflasyon altın fiyatlarını baskılıyor. FED, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. FED’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Kaymakam Toğan’dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin