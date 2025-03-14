Ons altın 3 bin doların üzerini gördü

Ons altın 3 bin doların üzerine çıktı, gram altın ise 3 bin 500 TL’yi aştı. Uzmanlar, yükselişin devam etmesini öngörüyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikaları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD’den gelen düşük enflasyon verisi, altına olan talebi arttırdı. Ons altın 3 bin doları aşarak yeni zirveyi gördü. Gram altın ise 3 bin 500 TL’yi aştı. Uzmanlar artışın devam edeceğini, ons altının sene içerisinde 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar yükseleceğini söyledi.

"Yükselişlerin önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyoruz"

Altında yaşanan artış ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuyumcu Nasri Amcalar, "Dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenden düşük gelmesinden dolayı ons altında yukarı yönlü hareket yaşandı. Hatta ons altın tarihi zirveyi görerek 2 bin 990 dolara kadar yükseldi. Bu da gram altında yeni rekorun gelmesini sağladı. Dün gram altın 3 bin 460 TL civarındayken şu anda ise 3 bin 560 TL’den işlem görmekte. Bu yükselişlerin önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının bitmemesi, ABD Başkanı Trump’un AB ülkelerine getireceği ek gümrük tarifelerinden dolayı altın fiyatlarında yukarı yönlü revizyonlar beklemedeyiz" şeklinde konuştu.

"Altında talep yatırımlık olan altınlara oluyor"

Altında genelde yatırımlık olan altınlara talep olduğunu belirten Amcalar, "Mücevher altına değil de yatırımlık altına çok talep var. İşçiliksiz takılar daha avantajlı oluyor, o yüzden genelde talep bu yönde oluyor. Altın fiyatlarını söyleyecek olursak, gram altın 3 bin 560 TL, çeyrek altın 5 bin 800 TL, yarım altın 11 bin 600 TL, tam altın ise 23 bin TL’den işlem görmekte. Ons altının ise sene içerisinde 3 bin 200 dolar seviyelerini geçeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Vatandaşlar kesme altın alırken kesinlikle aldıkların firmanın isminin ve 995 damgasının olmasına dikkat etsinler"

Kesme altınlarla ilgili de açıklama yapan Amcalar, "Bazı kesme altınların üzerinde damga olmuyor ya da marka yazmıyor. Bu tarz altınların alınıp satılmaması lazım. Muhakkak altının üzerinde damgası mühürü olması gerekiyor. Bu tarz altınları esnafta satma taraftarı değil. Üzerindeki mühür onun garantisidir. Vatandaşlar alırken kesinlikle aldıkların firmanın isminin ve 995 damgasının olmasına dikkat etsinler. Buna kısıtlama ya da düzenleme gelecektir. Kesme altın, plaka olarak kesildiği için onu tek seferde ayarlamak çok zor. Makas ile ufak ufak kesiliyor. Belki o ufak parçaların önüne geçmek için önlem alınabilir" diye konuştu.