Önümüzdeki sene evlenecekler dikkat

Evliliği düşünen çiftlerin ilk düşüncesi ekonomi oluyor. Bu çerçevede, Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, çiftlerin hayalindeki düğünü daha düşük bütçelere yapabilmeleri için erken rezervasyona dikkat çekti. Bozkurt, kur ve enflasyon farklarının da göz önünde bulundurularak çiftlerin yüzde 50’ye yakın fiyat avantajına sahip olabileceklerine değindi. Daha öncesinde erken rezervasyon yapan çiftlerin çok ciddi fiyat avantajları elde ettiğini belirten Bozkurt, 2023 yılında da aynı fırsatların devam edeceğini söyledi.

By Mustafa Organizasyon sahibi Mustafa Bozkurt, “Tıpkı turizm sektöründe olduğu gibi düğün sektöründe de erken rezervasyon yaparak kur ve enflasyon farkları da göz önünde bulundurulduğunda çiftler, yüzde 50’ye yakın fiyat avantajına sahip olacak. 2022 yılında erken rezervasyon yapan çiftler çok ciddi fiyat avantajları elde etti. Bu avantajlar 2023 yılında da söz konusu olacak. Erken ödemeler sayesinde mekanlar ve organizasyon şirketleri 6 ay sonrasının kaparolarını alarak kış sezonunu rahat geçirecekleri için mevcut fiyatlarda da indirim uygulayabilecek” dedi.

Özellikle nakit ödemelerde çok ciddi indirimlerin olduğunu ifade eden Bozkurt, “İleriki dönem düğün anlaşmalarında Euro ve USD fiyat veren mekanlarda kur sabitlemesi yapılması gerekiyor. Aksi halde evlenecek çiftler kur dalgalanmasından olumsuz etkilenebilecekler. Özellikle nakit ödemelerde çok ciddi indirimler oluyor. Ödemelerin tamamının kapatılması durumunda düğün iptalleri de düşünülerek çok ciddi sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması gerekiyor” diye konuştu.