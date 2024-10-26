Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin önünde seyreden araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobilin önünde seyreden araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Sırrıpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 KF 239 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 ALN 771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.