Onur Atasayar, Kocaelispor'da

Kocaelispor, 28 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Onur Atasayar, Kocaelispor'da
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kocaelispor, 28 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu Onur Atasayar ile güçlendirdi. 28 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Ümraniyespor forması giydi. 18’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maça çıkan Onur Atasayar, bir de asist yaptı.