Onur Şener'in sevgilisi şüphelileri teşhis etti

Darp sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener’in kız arkadaşı Pelin T. şüphelileri teşhis etti.

2 Ekim gecesi Ankara Çankaya’da bulunan bir eğlence mekanında solist olarak sahne alan Onur Şener, istek şarkı yüzünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp’in darp etmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener’in kız arkadaşı Pelin T., zanlıların ikisini sorgu odasında, birini de fotoğrafından teşhis etti.