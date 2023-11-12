Onur, sosyal psikolog 'Erol Güngör'ü yazdı

Gazeteci yazar Hüdavendigâr Onur’un kaleme aldığı "Sosyal Psikolog Erol Güngör" adlı kitabı biyografi.net yayınları arasında çıktı.

Onur’un eserinde bir neslin üzerinde emeği olan sosyal bilimci Prof. Dr. Erol Güngör’ün hayatı, kitapları, fikir dünyası ile ölümünden sonra hakkında yazılan kitaplar, armağan eserler ve dergiler hakkında bilgi verilmektedir.

Onur’un kitabında yer alan bazı başlıklar şöyle: "Türk adının köken ve anlamı", "İdealsiz aydın", "Türk ulusunun Batı’ya direnişi", "Evliyası olmayan yerde Türk yoktur", "Türk milliyetçiliğinin düşmanları", "Milli tarih şuuru", "Türk aydınının görevi."

Hüdavendigâr Onur, fikir dünyasının oluşmasında etkisi olan düşün adamlarından birinin Erol Güngör olduğunu, hakkında bir eser yazmayı yıllardır düşündüğünü belirterek şöyle diyor: "Toplumların ve ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde fikir adamlarının, düşünürlerin büyük etkisi vardır. Çünkü bunlar yol göstericidir, ufuk açıcıdır. Uluslarının yarınları için düşüncelerini ortaya koyar, yorum yapar, çözüm önerirler. Erol Güngör bu aydınlarımızdan biridir. Türk ulusunun kıymetli bir evladı hakkında böyle bir kitap yazmaktan dolayı çok sevinçliyim."

Onur’un "Asrın Yesevisi S. Ahmet Arvasi", "Aydınların Gözüyle S. Ahmet Arvasi", "Türk Sağı Sözlüğü" ve "Ermeni Portreleri" adlı kitaplarının arasında olduğu birçok eseri bulunuyor.

Kitap, Biyografi Net Yayıncılık ile Kitapyurdu Doğrudan Dağıtım sisteminden istenebilir.