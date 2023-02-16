Onuralp Bitim'in forması 50 bin TL'ye satıldı

Frutti Extra Bursaspor’un başarılı oyuncusu Onuralp Bitim’in, depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkartılan forması 50 bin TL’ye sahibini buldu.

Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Takımımız tarafından imzalanan ve geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya sunulan Onuralp Bitim forması, yapmış olduğu 50.000 TL’lik bağış karşılığında Sn. Cihan Çatallar’ın oldu. Kendisine yardımlarından ötürü teşekkür ederiz.”