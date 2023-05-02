Onurlandıran ödül

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Nilüfer Kütüphanelerinde yaptığı çalışmalarla “Yaşama Değer Katanlar Ödülü”ne değer görüldü.

B2B-Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu’nun bu yıl 17. kez düzenlediği “Yaşama Değer Katanlar” ödülleri İstanbul’da düzenlenen törende sahiplerine verildi. Akademisyen, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, diplomatlar, sanatçılar ve iş insanlarından oluşan 34 jüri üyesinin oylarıyla bu yıl 25 kişi ve kurum ödüle değer bulundu. Yaşama Değer Katanlar Ödülleri ve B2B-Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu Başkanı Mehmet Gözcü, bu yıl ödüllere 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremin damgasını vurduğunu belirterek, ”Pandemi, ardından yaşadığımız ekonomik kriz ve son olarak 6 Şubat depremi, ülkemiz için işleri biraz daha zora soktu. Yaşanan büyük felaket bizleri daha duyarlı olmaya zorluyor. Özellikle kentleşme ve sürdürülebilirlik bundan sonra hayatımızda daha çok yer almak zorunda. Ayrıca ekonomiyi sadece büyüme ve kar ekseninde düşünmemeliyiz. Şirketlerimiz topluma daha fazla dokunmalı, sorumluluk almalı. Kente, çevreye, insana, hayvana daha fazla duyarlı olmalı. Bu yıl 17.’sini düzenlediğimiz ödül törenimiz tam da bu hassas dönemde tüm toplum kesimlerine bir mesaj verecektir. Bu nedenlerle kentin kültürüne, sanatına, mimarisine, ekonomisine katkı sağlayan iş insanı, yerel yönetici, sanatçı, edebiyatçı, bilim insanı ve çevreye duyarlı kişi ve kurumları ödüllendirmek, bizleri de onurlandırıyor. Toplumsal duyarlılığı yüksek, itibarı yüksek, çok değerli jüri üyelerimizin oylarıyla belirlenen bu ödülleri kazananları tek tek kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hassas Ekonomi Ödülü, Bilim ve Teknoloji Ödülü, Sürdürülebilir Çevre ve Doğa Ödülü, Yılın Diplomatı Ödülü, Yurtdışı Girişimcilik Ödülü, Engelli Hakları Ödülü, Hayvan Hakları Ödülü, Kadın ve Çocuk Hakları Ödülü, Sanat ve Edebiyat Ödülü, Sivil Toplum Örgütü Ödülü, Kültür Turizmi Ödülü, Yerel yönetim Ödülü, Yaşatanlar Ödülü Jüri Özel Ödülü ile Cumhuriyetimizin 100. Yıl Özel Ödülü, değer görülen isim ve kurumlara verildi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Yerel Yönetim Ödülü aldı.

Nilüfer Belediyesi kütüphaneleriyle ve kenti okuma kültürü yüksek bir sanat kenti haline getirmeyi hedefleyen çalışmalarıyla dikkat çeken Pala, kentin kültür-sanat hayatının gelişimine katkıları sebebiyle “Yaşama Değer Katanlar Ödülü”ne değer görüldü.

Üye sayısı 50 bine yaklaşan Nilüfer Kütüphanelerinden yıllık yararlanıcı sayısının ilçe nüfusundan daha fazla olması, kadın dernekleriyle yapılan çalışmaların kitaba ilgiyi artırması, yılda 500’ün üzerinde etkinlik yaparak Nilüfer’de kütüphanelerin yaşayan yerler haline getirilmesi ödüle zemin hazırlayan çalışmalar olarak ifade edildi. Pala’ya ödülünü iş insanı Aydın Özcan verdi.