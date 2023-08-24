Oosterwolde golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Twente ağlarına attı.

Oosterwolde golle tanıştı
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Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Twente ağlarına attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11’de ve stoper mevkiinde başlayan Oosterwolde, maçın 32. dakikasında takımının ilk golüne imza attı. Bu gol Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü oldu.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3’ü Konferans Ligi, 2’si Süper Lig olmak üzere 5 maçta görev aldı. Oosterwolde, Twente karşısında 90 dakika sahada kaldı.