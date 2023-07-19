Op. Dr. Baver Şimşek: 'Revizyon rinoplasti burun estetiğinde ikinci şans demek'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Baver Şimşek, burun estetiği ameliyatlarının yaklaşık yüzde 15’inde çeşitli sebeplerden dolayı istenen sonuca ulaşılamadığını belirterek, "Bu durumda revizyon rinoplastiye başvurmak gerekiyor” dedi. Revizyon rinoplasti’yi “Burun estetiğinde ikinci şans” diye tanımlayan Şimşek, tedavi yöntemi hakkında merak edilenleri anlattı.

Op.Dr. Şimşek, hem dünyada hem de Türkiye’de en çok yaptırılan estetik operasyonların başında rinoplasti yani burun ameliyatı geldiğini ve yapılan her ameliyat başarıyla sonuçlanmayabileceğini ifade etti. Rinoplasti ameliyatlarının yaklaşık yüzde 15’inin çeşitli sebeplerden dolayı başarısız olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Baver Şimşek, “Burun estetiğinin başarısı, hastayı hem görünüm açısından hem de işlevsel açıdan memnun etmesiyle ölçülür. Eğer istenilen sonuca ulaşılmadıysa ameliyat başarısız olmuş demektir ve düzeltme yapmak amacıyla yeni bir ameliyat gerekir. Burun estetiğinin istenmeyen sonuçlarını düzeltme ameliyatına biz ‘revizyon rinoplasti’ adını veriyoruz” dedi.

Neden ihtiyaç duyulur

Op. Dr. Baver Şimşek, revizyon rinoplastiye neden ihtiyaç duyulabileceğini şöyle açıkladı:

“İlk ameliyatın sonucunda burun ucu olması gerekenden daha dar ya da geniş, asimetrik, aşırı düşük veya aşırı kalkmış olabilir. Ya da ilk ameliyatta giderilen fonksiyon bozuklukları tekrarlayabilir. Burun sırtında kemer kalmış, düzensizlik ve eğrilik oluşmuş olabilir. Veya buruna ameliyat sonrası darbe alınabilir. Bu durumlarda bir düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyulur.”

Düzeltme ameliyatı için bekleme süresi

Revizyon rinoplasti için ilk ameliyatın üzerinden ortalama 1 yıl geçmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Baver Şimşek, operasyon öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Şimşek, “Hasta, oluşabilecek sonuçlarla ilgili açık bir dille bilgilendirilmelidir. Estetikte hedef her zaman hastayı memnun etmektir. Eğer beklentisi çerçevesinde bir sonuç elde edilemeyeceği yönünde bir şüphe varsa, bu durum hastaya mutlaka anlatılmalıdır. Beklentilerin ve ihtimallerinin paylaşılması çok önemlidir” dedi.

Ameliyatın yapılması

Ameliyatın nasıl yapıldığını da anlatan Op. Dr. Baver Şimşek, "Tıpkı ilk ameliyatta olduğu gibi revizyon rinoplasti de açık veya kapalı yöntemle yapılabilir. Ancak revizyon ameliyatında cerrahın daha dikkatli ve hassas çalışması gerekir. Burun yapısı değerlendirilirken yüzün tüm unsurları dikkate alınmalı, üst çene, alt çene ve elmacık kemiklerinin buruna oranı, alın bölgesinin genişliği önemsenmelidir. Zira burnun yüze orantılı olmaması, görsel açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir. O nedenle yalnızca buruna odaklanmamak, yüzü bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Ayrıca hasta, ameliyat sonrasında da uzun süre takip altında olmalıdır" diye konuştu.