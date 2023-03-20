Op. Dr. Eyüp Bozkurt: 'Rinoplasti yaptıracakların aklındaki soru: Ameliyatta burnum kırılacak mı'

Rahat nefes alamayan ya da burnunun görüntüsünden memnun olmayanlar, burun şekillendirme ameliyatı (rinoplasti) için cerrahların kapısını çalıyor. Op. Dr. Eyüp Bozkurt ameliyatla ilgili endişeler taşıyanların doktorlara sorduğu, "Ameliyatta burnum kırılacak mı" sorusuna yanıt verdi.

Rinoplasti hakkında bilgi veren Op. Dr. Eyüp Bozkurt, “kırmak” kelimesinin olumsuz bir anlam içerdiğini belirterek şöyle konuştu: “Ameliyat sırasında burun kemiklerinin şekillendirilmesi gerektiğini herkes biliyor. ‘Kırmak’ kelimesi kontrolsüz bir işlemi çağrıştırıyor ve biraz da kaba bir terim. Burun kemiği şekillendirilirken keski, osteotom, törpü, mikromotor, ultrasonik kemik kesici vs. kullanılabilir. Bunların hepsini elinin altında tutmak cerraha bir kolaylık sağlıyor ve tercihini hastanın durumuna göre yapabiliyor. Sadece küçük bir kemeri olan hastada törpü yerine osteotom kullanılması gereksizdir. Çok eğri bir burunda ‘powered instruments’ denilen mikromotor veya ultrasonik kemik kesicilerin kullanılması büyük avantaj sağlar. Hastaya uygun aletlerin seçilmesi gerekir. Son zamanlarda çok kullanılan bir Çin atasözü bu durum için de geçerli: ‘Elinizin altında sadece çekiç varsa her şey size çivi olarak görünür’” dedi.

"Ameliyat olmaktan çekinmeyin"

Op. Dr. Eyüp Bozkurt, ameliyata ihtiyaç duyan, ancak bir türlü cesaret edemeyen çok sayıda kişi olduğunu dile getirerek, "Hepimiz çevremizden ‘çok kötü burunlar görüyorum’, ‘ben ameliyatlı burunları hemen anlıyorum’, ‘Arkadaşım yaptırmış, söylemiyorum kendisine ama çok kötü görünüyor’, ‘ifademin değişmesinden çok korkuyorum’ şeklinde cümleler duymuşuzdur. Haklılık payı da var bu cümleleri sarf edenlerin. Ancak burnu anlamsız derecede küçültmeye çalışmak, ‘Kalkık burun her zaman güzeldir’ diye düşünmek, aşırı kavisli burunlar yapmak bence çok riskli. Ben de bu tür ameliyatları çevrede görüyorum. Burun ucu problemleri de çok fazla; çimdiklenmiş gibi burun ucu olanlar, sivri burunlar, burun delikleri görünenler... Bunları sık görüyorum. Ama modern tekniklerle burun kıkırdakları ve kemiğini istediğimiz gibi değiştirmek mümkün. Doğala en yakın, ameliyat olduğu hiç bir şekilde anlaşılmayacak burunlar yapabiliyoruz. Fonksiyonlarını yerine getirmeyen veya aynada sizi rahatsız eden bir burnunuz varsa, elimizde bu imkânlar varken ameliyat olmaktan çekinmeyin" şeklinde konuştu.

"Burun çok önemli bir organ"

Ameliyat sonrası olumsuz bir durumla karşılaşmamak için operasyonu mutlaka uzman bir hekimin gerçekleştirmesi gerektiğinin de altını çizen Op. Dr. Eyüp Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burun hem estetik hem de fonksiyonel açıdan çok önemli bir organ. Ameliyatı yapacak doktorun burun içerisindeki konka ve lenf dokularına, mukoza yapısı ve fizyolojisine hâkim olması gerekir. Bunun yanında burnun yüze uyumunu da değerlendirebilmeli, yüzü bir bütün olarak ele alabilmelidir. Kaş-burun çizgisi, göz kapağı estetiği, göz altı ışık dolgusu, profiloplasti, çene ucu estetiği, alına doku enjeksiyonu hatta kulak estetiği gibi konularda hastasına alternatifler sunabilmelidir. Hekim ve hasta bütün detayları konuşup birlikte hareket edebilmelidir.”