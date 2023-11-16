Op. Dr. Gökhan Gürbüz, burun ameliyatından sonra yapılması gerekenleri açıkladı

Op. Dr. Gökhan Gürbüz, burun ameliyatından sonra yapılması gerekenler konusunda; beslenme, hijyen, banyo ve enfeksiyon konularına dikkat çekti.

Son zamanlarda popülerliği artan burun ameliyatları, kişilere istedikleri burun şekline kavuşma fırsatı sunsa da ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken bir dizi önemli faktör bulunuyor. Lygos Clinic doktorlarından KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gürbüz, burun ameliyatı sonrasında hastaların uymaları gereken bazı önlemleri açıkladı.

Op. Dr. Gökhan Gürbüz, burun ameliyatından sonra yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

Beslenme ve sıvı ihtiyacı

“Ameliyat sonrası dönemde vücut, iyileşme sürecinde desteklenmelidir. Bol su içmek, vücuttaki sıvı kaybını dengeleyerek ödem oluşumunu azaltabilir. Aynı zamanda protein ağırlıklı bir beslenme, dokuların onarımına yardımcı olabilir. İlk günlerde hafif besinler tercih edilmeli ve sıcak sıvılardan kaçınılmalıdır.

Hijyen ve banyo

Ameliyat sonrası banyo, burun üzerindeki alçının çıkarılmasını bekleyen bir süreci içerir. Ortalama olarak bir hafta sürebilecek bu süreç sonunda, ılık suyla yapılacak banyolar önerilir. Ancak suyun sıcaklığına dikkat edilmeli ve burun damarlarına zarar vermemek için ılıman bir sıcaklıkta olmalıdır.

Enfeksiyon riski ve belirtileri

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, burun ameliyatları da enfeksiyon riski taşır. Enfeksiyon belirtileri; kızarıklık, ödem, ağrı, artan deri ısısı ve renk değişiklikleri ile ortaya çıkar. Bu belirtilerle karşılaşılması durumunda, hemen bir uzmana başvurmak önemlidir.

İyileşme süreci ve sabır

İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterse de genellikle ameliyat sonrası 5-7 gün içinde ödem azalır ve şişlik iner. Ancak burunun son halini alması bir yılı bulabilir. Sabır, bu süreçte önemli bir faktördür.

Genel öneriler

İlk günlerde duşa girmekten kaçınılmalıdır. Beslenmeye dikkat edilmeli ve sağlıklı besinlere öncelik verilmelidir. Top kullanılan spor aktivitelerinden uzak durulmalıdır. İlk 3 ay boyunca sert darbelerden kaçınılmalıdır.”

Op. Dr. Gökhan Gürbüz, son olarak, "Burun ameliyatından sonra hastaların, doktorları tarafından verilen talimatlara uyarak, iyileşme sürecine katkıda bulunmaları önemlidir. Her hasta farklıdır, bu nedenle kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek, ameliyatın başarıyla tamamlanmasına yardımcı olabilir" diyerek her hastanın durumuna göre oluşturulacak bireysel telkinlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.