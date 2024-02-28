Op. Dr. Gürkan Bozkurt hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Gürkan Bozkurt hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Op. Dr. Gürkan Bozkurt hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktorların ataması devam ediyor. Bu çerçevede hastanenin Genel Cerrahi Polikliniğinde atanan Op. Dr. Gürkan Bozkurt hasta kabulüne başladı.
Diğer yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.