Op. Dr. Salih Selman'dan 'İnanç ve Aile' konulu söyleşi

Çayırova’da vatandaşlarla bir araya gelen Op. Dr. Salih Selman, "İnanç ve Aile" konulu söyleşisi ile inancın aile kurumu üzerindeki önemine değindi.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Op. Dr. Salih Selman, "İnanç ve Aile" konulu söyleşisi ile vatandaşlarla buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de takip etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Op. Dr. Salih Selman, inancın aile kurumu üzerindeki önemine değindi. Çocukların yetiştirilmesindeki önemi örneklerle anlatan Selman’ın hoş sohbeti dinleyenlerin beğenisini kazandı. Söyleşinin ardından sahnede konuşan Başkan Çiftçi, "Hepimizi oldukça üzen 6 Şubat depremlerinden sonra çok fazla bu tür programlarla bir araya gelemedik. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Kıymetli hocamız Op. Dr. Salih Selman ile bir aradayız. Özellikle bu dönemde 4 senedir alanında uzmanlaşmış birçok gönül insanıyla Çayırovalı kardeşlerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Çiftçi, katılımından dolayı Op. Dr. Salih Selman’a hediye takdiminde bulundu.