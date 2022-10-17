Op. Dr. Sinan Sayır, meme kanseri konusunda bilgilendirdi

Ekim ayının "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık" ayı olması dolayısıyla, kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinin erken tanı sayesinde hastaların yüzde 90'dan fazlasının tedavi edildiği konusunda hastaneye gelen kadınları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Meme kanserinde erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığını, ekonomik hale getirdiğini ve hayat kurtardığını dile getiren Sayır, şöyle konuştu:

"Kadınlarda meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı, tüm dünyada ve ülkemizde 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenmiştir. Meme Kanseri, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alır. Ülkemizde her yıl Sağlık Bakanlığının verilerilerine göre yaklaşıl 19 bin kadına “Meme Kanseri”tanısı konuluyor.2000'li yıllardan itibaren tüm kanser istatistiklerimizde kadın kanserlerinin yüzde 20-25'i meme kanseridir. Erken dönemde tespit edilen meme kanserlerinin yüzde 98 oranında iyileşme şansı var iken ileri evrelerde bu oran yüz 23'lere kadar düşmektedir. İleri evrelerde hem yaşam süreleri kısıtlı hem de tedavi seçimleri hastalar için yaşam kalitesini düşürecektir. Ülkemizde teşhis edilen meme kanserlerinin yaklaşık yarısı ne yazık ki hala ileri evrelerdedir."Bu nedenle Erken teşhis için her kadının 20 yaşından itibaren ayna karşısında ayda bir kez, kendi kendine meme muayenesi yapması gerekmektedir. 35 ile 40 yaş arasında kadınlar ilk meme ultrasonunu çektirmeli, 40 yaşından sonra da yılda 1 kez mamografi yaptırmalıdır. Özellikle ailesinde kanser geçmişi olanların düzenli muayenelerini yaptırarak sağlık risklerine karşı önlem alabilirler.