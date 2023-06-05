Op. Dr. Sinan Topuz, görevine başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Sinan Topuz hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Sinan Topuz, görevine başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Sinan Topuz hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Sinan Topuz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniğine atandı ve görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.