Öpçin Ekibiyle Ortaköy'de Sahaya İndi

“Esnafın Yüzü Gülsün Diye Kararlıyız” mesajıyla çalışmalarını sürdüren Öpçin, bu yola esnafın sesini duyurmak, emeğin hakkını savunmak ve sorumluluk almak için çıktıklarını vurguladı. Ziyaretler sırasında esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Öpçin, sorunların masa başında değil, sahada ve icraatla çözülebileceğinin altını çizdi.

“Güçlü, Şeffaf Ve Katılımcı Bir Oda Yönetimi”

Hedeflerinin güçlü, şeffaf ve katılımcı bir oda yönetimi oluşturmak olduğunu ifade eden Mehmet Noyan Öpçin, esnafın yükünü hafifleten, dayanışmayı büyüten adil bir yönetim anlayışı için çalışacaklarını belirtti. Esnafın taleplerini not alan Öpçin, çözüm odaklı bir yönetim modeliyle Silivri esnafının yanında olacaklarını dile getirdi.

Ortaköy Mahallesi esnafına gösterdikleri ilgi ve güven için teşekkür eden Öpçin, “Birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Değişim mümkün, çözüm birlikte” ifadeleriyle mesajını tamamladı.