OpenAI ile yapay zekâ destekli üniversite dönemi hayata geçiyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), hayata geçirdiği projeyle öğrencilerden akademisyenlere, yöneticilerden araştırmacılara kadar üniversitedeki herkese yapay zekâ desteği sunacak. OpenAI altyapısındaki Chat GPT Edu ve AI Base Campus uygulamalarını kullanarak üniversite bünyesinde oluşturulan sistemle ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Geleceğin üniversitesini bugünden kuruyoruz" dedi.

Dünyada yaşanan en önemli teknolojik gelişmelerden olan yapay zekâ, hemen hemen her alanda hayatımıza girmeye devam ederken, Bahçeşehir Üniversitesi, bu teknolojiyi kampüse taşıdı. Üniversite bünyesinde öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan yöneticilere kadar üniversitede herkesin yapay zekâ sistemlerini kullanmasını sağlayan projenin hayata geçirilmesi için Türkiye’de ilk kez OpenAI’den destek alındı. Üniversite bünyesinde kurulan "Yapay Zeka Yetkinlik Birimi" tarafından karşılıklı görüşmeler sonucu oluşturulan sistem, öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarına uygun rehberlik sunan "AI Öğrenci Asistanları", fakülte ve derslere özel "ChatGPT Çözümleri", araştırmacılar için "Stratejik Analiz Destekleri", "Kişisel Gelişim Takibi" ve "Akıllı Kampüs" uygulamalarını içeriyor.

Kapsamlı ve derinlemesine destek

Yeni uygulamayla her bir akademik birim için özelleştirilmiş ChatGPT sistemleri sayesinde; ekonomi, mühendislik, tasarım gibi birçok disiplinde entegre öğrenme destekleri sağlanacak. Kampüs yaşamından sürdürülebilir altyapı yönetimine kadar tüm sistemler veriye dayalı, yapay zekâ destekli bir yapıya kavuşurken, ChatGPT Edu lisanslarıyla araştırmacılar, veri analizi, öngörü ve model geliştirme ile akademik içerik üretiminde daha hızlı, kapsamlı ve derinlemesine destek alabilecek.

Dijital asistan kolaylığı

Üniversitede ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılma olanağı sunan yapay zekâ desteği, öğrencilerin dersleri için de kolaylık sağlıyor. Yeni uygulamayla BAU’daki öğrenciler, bölümlerinde gördükleri her dersin dijital asistanına ulaşma imkânı buluyor. OpenAI GPTStore üzerinden her dersin dijital asistanına erişen öğrenciler, o dersle ilgili merak ettikleri soruları sorabiliyor. Dijital asistan, öğrencilerin sorularına BAU akademisyenlerinin hazırladığı veriler ışığında cevap veriyor. Ücretsiz olan her bir ders asistanını tüm üniversitelerdeki öğrenciler de web ve cep telefonlarından erişebiliyor.

Filtresinden geçiyor

BAU akademisyenlerinin filtresinden geçen bilgilerle, üniversitedeki hocaların hazırladığı bilgi ve verileri sunan yeni uygulama, akademik çalışmalar açısından da kolaylık sağlayacak. Yapay zekânın bütüncül kullanılmasıyla veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesine imkân sağlayacak sistem, araştırmada etkinliği artıracak. Stratejik planlama, kaynak tahsisi ve bilimsel üretkenlik de önemli ölçüde geliştirecek. Yapay zekâ ile desteklenen bu sistemler, üniversitenin küresel akademik rekabet gücünü de artıracak.

Kariyer planlamasını destekliyor

Akademik kadro için hazırlanan yapay zekâ asistanı, ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinin takibini de kolaylaştırıyor. Yapay zekâ asistanı öğrencilerin gelişmiş ve gelişime ihtiyaç duyan alanlarını daha kolay görme imkânı sunuyor. Öğrenci gelişme serüveni haritalanması sayesinde, akademisyenlerin öğrencilerinin kariyer planlamasına destek vermesi de kolaylaşıyor.

"Üniversiteyi yeniden tanımlayacak"

BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, OpenAI altyapısıyla uygulanan yeni sistemin önemine dikkat çekerek, "BAU, bu büyük dönüşüm sürecinde üniversiteyi yeniden tanımlayacak. Tamamı yapay zekâ teknolojileriyle donatılmış yeni AI Campus anlayışını, BAU Campus ile ülkemize kazandırmaktan ve bilim dünyasına hediye edecek olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve dünyada örnek olacak

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise Türkiye ve dünyada örnek teşkil edeceğini belirttiği yeni uygulama ile ilgili "Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, bir öğrenme ve yönetim ortağı. Biz, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaran, veriye dayalı kararları güçlendiren ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini mümkün kılan bir üniversite modeli kuruyoruz. OpenAI altyapısı ile başlattığımız bu dönüşüm, hem Türkiye’de hem dünyada örnek teşkil edecek" dedi.