Operasyon yapılan evden kılıç çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve kılıç ele geçirildi.

Operasyon yapılan evden kılıç çıktı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Dilovası’nda 2 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve kılıç ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.