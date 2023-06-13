Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kartepe’de operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi. Silahlara el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.