Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kartepe’de operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi. Silahlara el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.