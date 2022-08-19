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Oramiral Özbal'ın emekliye ayrılması dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi

Emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na devretti.

Oramiral Özbal'ın emekliye ayrılması dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi
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Emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na devretti.

Emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na devretti. Tören mangasını selamlayan Bakan Akar’ın Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından devir-teslim törenine geçildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na devreden Oramiral Adnan Özbal, "Deniz lisesi öğrencisi olarak 1973 yılında 15 yaşında Heybeliada’da başladığım askerlik ve bahriye hayatına, 49 yıl boyunca şerefle taşıdığım üniformama 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla veda ediyorum" dedi.

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Oramiral Özbal, şunları söyledi:

"2020 yılında tüm zamanların rekoru kırılarak 200 bin saat seyir icra edilmiş, TCG GİRESUN gemimiz 182 gün hiç karaya ayak basmadan görev icra etmiş, aynı yıl Doğu Akdeniz’de 82 gün süreyle Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Libya Görev Grubuyla dost unsurlara destek sağlanmış, Karadeniz’de mayına karşı tedbirler başarıyla uygulanmıştır."

Brövesi takılan Oramiral Tatlıoğlu ise bir deniz ülkesi olan Türkiye’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandığından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Oramiral Tatlıoğlu, mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurulduğunda denizlerdeki hak ve menfaatlerin layıkıyla korunabilmesi için Deniz Kuvvetlerinin her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın olması gerektiğini vurguladı.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bu bilinçle Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak hedefi doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Deniz Kuvvetlerimizi her bakımdan çok daha ileri seviyeye taşımak birinci öncelikli görevimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti.

Orgeneral Güler, "Asil milletimizin birlik ve beraberliği ile devletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için ömrünün büyük bölümünde Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmiş kahraman silah arkadaşlarımızın görev devir-tesliminde sevinçlerine şahitlik etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Alınan kararların milletimiz, devletimiz, silahlı kuvvetlerimizin üyeleri ve aileleri için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Törenin sonunda Oramiral Tatlıoğlu, Oramiral Özbal’a, görevi süresince kullandığı "Komutanlık Forsu"nu hediye etti.

“Deniz Kuvvetleri Komutanımızın yaptığı hizmetler saygıyla anılacaktır”

Törende konuşan Bakan Akar, "Denizlere sığmayan Deniz Kuvvetleri Komutanımızın yaptığı bu hizmetler daima büyük bir saygıyla, büyük bir hatıra olarak fotoğraflarda, videolarda ve insanların hafızasında bireysel ve kurumsal hafızada mutlaka yaşatılacak ve saygıyla anılacaktır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını belirten Bakan Akar, şunları ifade etti:

"Böyle bir dönemde Deniz ve Hava Kuvvetlerini komuta etmek gerçekten ayrıcalıktır. Aklınıza gelebilen bütün taktik ve teknik konular üzerinden çalışmalar, uygulamalar yapıldı. Gerçekten ne kadar bilgisi, tecrübesi varsa arkadaşlarımın bunların hepsini vatan için, millet için, bayrak için, cumhuriyet için kullanma fırsatı oldu. Bu dönemde ülkemizin, milletimizin, devletimizin hak, alaka ve menfaatlerini kollamak ve korumak için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla karada, denizde, havada çok ciddi, yoğun, anlamlı, kapsamlı, bilinçli bir mücadele yapılmıştır."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki devir-teslim töreninin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bakan Akar, "Pruvanız neta, denizleriniz sakin olsun" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, Oramiral Özbal’a hizmet anısı şilti ve hizmet belgesi takdim etti.

İHA
Editör

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