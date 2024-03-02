Oramiral Sir Keith Blount'tan Kara Kuvvetleri Komutanına ziyaret

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı (DSACEUR) Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Oramiral Sir Keith Blount'tan Kara Kuvvetleri Komutanına ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı (DSACEUR) Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı (DSACEUR) Oramiral Sir Keith Blount’u makamında ağırladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb