Ördek avında acı son

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, Karaiğdemir Barajı’na ördek avına giden iki arkadaştan biri vurduğu ördeği almak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Karaiğdemir Barajı Kozyörük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veli Ayaz (28) ve A.Y.D. (14) baraja ördek avına gitti. Sabah saatlerinde ava giden iki arkadaştan biri olan Veli Ayaz, vurduğu ördeği almak için suya girdi. Daha sonra sudan çıkmaması üzerine A.Y.D. 112 ekiplerine haber verdi.

Kurbağa Adamlar çıkardı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Malkara İtfaiye ekipleri, ambulans, AFAD, Jandarma, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından Veli Ayaz’ın cansız bedeni barajdan çıkarıldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.