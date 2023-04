Ördekli Kültür Merkezi'nde 'Kanser' anlatıldı

Bursa’da “1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlediği program ile başladı.

Kanserde erken teşhis ve taramaların önemine dikkat çekmek, kanserle mücadele konusunda farkındalığın artmasını sağlamak hedefiyle her yıl Nisan ayının ilk haftası kutlanan Ulusal Kanser Haftası etkinliklerine Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programla start verildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi, Yavuzyılmaz, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık personelleri katıldı.

“Erken teşhis hayat kurtarır” sloganına inandığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, “Sağlık Müdürlüğümüzün, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yaptığı bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Toplumun şuurlandırılması adına yapılan bu tarz programların ve kamu spotlarının akılda kalıcı etki bıraktığına inanıyorum. Özellikle covid döneminden sonra Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün yapmaya başladığı bu yayınlar dikkatle izlenmeye başlandı. Vatandaşlarımızın, hepimizin birer adayı olduğu kanseri, sizlerin bu şuurlandırma çalışmaları ile aşacaklarına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kanserin artık insan hayatının bir gerçeği olduğunu belirterek, sözlerine başlayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, “Kanser, son dönemlerde daha da artmış, artık her birimizin eşinin, bir akrabasının, komşusunun, yakınının karşılaştığı bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu süreç istatistiklere de yansımış olup, maalesef kanser; kalp-damar hastalıklarından sonra en çok ölüm sebebi olan hastalıklarda ikinci sırayı almış bulunmaktadır. Hayatı boyunca her altı kişiden biri, kansere maalesef yakalanmaktadır. Her on kişiden biri ise kanser sebebiyle hayatını kaybetmektedir. O yüzden kanserle mücadelenin önemi bir kat daha ortaya çıkmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Kanserde genetik faktörlerin yanı sıra çevre ile alakalı faktörlerin de etkisinin olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Genetikten gelen süreci değiştiremeyeceğimiz ortada. Fakat çevre ile alakalı faktörleri değiştirebilir durumdayız. Çevre ile alakalı faktörlerin de kanser üzerindeki etkisinin çok yoğun olduğunu artık biliyoruz. Radyasyon ışınları, sağlıksız beslenme, obezite gibi birçok etmen var. Sağlıklı beslenme, obezite, hareketli hayat gibi çok basit şekilde hayatımıza entegre edebileceğimiz hayat tarzı değişiklikleri kanserden korunmamızda bize ciddi yarar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

KETEM’lerde ücretsiz kanser taramaları yapılıyor

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz tarama faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlatan Dr. Yavuzyılmaz, “Merkezlerimizde; 40 ve 69 yaş arası kadınlarda iki yılda bir mamografide meme kanseri taramalarını yapıyoruz. Yine 30-65 arası kadınlarda beş yılda bir smear alımı yöntemiyle rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında 50 yaş üzeri erkek ve kadınlarda ise gaitada gizli kan testi ile kolon kanseri taraması yapılmaktadır. Bu taramalarımız tamamen ücretsizdir. Merkezlerimizde hiçbir şikayet olmadan yapılan bu taramalar neticesinde ilimizde son bir yılda 108 kişide meme kanseri tespit edilmiştir. Yine son bir yılda yapılan taramalarda 4 kişide kolon kanseri, 29 kişide de rahim ağzı kanseri tespit edilmiştir. Her dokunduğumuz hayat bizim için kıymetli. O yüzden bu taramalara daha fazla ehemmiyet verelim. Kanserden geç kalmaktan korkalım. Geç kaldıkça tedavi sürecinin başarısı da maalesef o oranda azalıyor. Ne kadar erken yakalayabilirsek, süreci o kadar erken yönetme şansımız oluyor” diye konuştu.

Program, İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Tabibi Dr. Seda Alasağ’ın ‘Bursa İli Kanser Çalışmaları’ sunumu ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Asan’ın ‘Onkovirüsler’ konulu sunumu ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseriyle devam eden program sonunda katılımcı konuşmacılara çiçek takdim edildi.