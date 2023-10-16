Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 'Feed the Future' töreninde ödül aldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future töreninde ödüle layık görüldü.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni gerçekleşti. Programda; gıda ve tarım sektörü profesyonelleri, dünyanın önemli ülkelerinin yetkilileri ve potansiyel alıcıları bir araya geldi. Zirvede düzenlenen Feed the Future Ödül Töreni’nde ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmaları ile tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovatif bakış açısı ile sürdürülebilirliğe destek veren, kıt kaynakların kullanımı konusunda kendini sorumlu hisseden kuruluşlara ve firmalara 33 farklı kategoride ödüller verildi.

Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de ödül aldı. Güler, "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" Protokol İmza Töreni’ne de katıldı.

“35 milyon yumurta üretiyoruz”

Ordu’da yaptığı çalışmalardan bahseden Hilmi Güler, “Biz Ordu’da kendi kendine yeten şehir konsepti içinde çeşitli projeler üretiyoruz. Daha önce enerji güvenliği konusunda bakanlığım zamanında çalışmalarımız olmuştu. Şimdi de gıda güvenliği çok önemli bir konu. Eğer biz gerekli önlemleri almazsak gıda krizinde çok sıkıntılar çekebiliriz. Türkiye bu noktada çok doğal avantajlara sahip. Bu avantajları Ordu’da ürünlere çeviriyoruz. Fındık bizim temel ürünümüz ama fındık bahçeleri sezondan sonra 11 ay boş kalıyor. Biz buralarda yeni ürünler geliştiriyoruz. 35 milyon yumurta üretiyoruz. Bunları gezen tavuk konsepti içinde dağıtıyoruz. 19 kadın kooperatifi ile tıbbi aromatik bitkiler dahil olmak üzere değişik ürünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Yüzün üzerinde çalışma yapıyoruz”

Ordu modeli hakkında konuşan Güler, "Ordu’da şu anda hem hayvancılık hem bitkisel ürün konusunda çalışmalar oluyor. Besi çiftlikleri, süt ürünleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzün üzerinde çalışma yapıyoruz. Halkımız bu noktada çok bilinçli bir şekilde gidiyor. İstanbul’da ikinci nüfusuz. Ordu ve İstanbul arasında üretim zincirleri ve lojistik desteklerle çalışmaları sürdürüyoruz. Bakanken Akdeniz Karadeniz yolunu açmıştık. Burada da Mersin ile bağlantımız var. Ünye Limanı ile yurt dışına çalışmalar yapıp yeni ürünler yüklüyoruz. Yakında bu Ordu modelinin hem tarımda hem gıda da hem de lojistikte önemli roller aldığını yakında göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“Gıda güvenliği enerji güvenliği kadar önemli”

Gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan Güler, “Gıdasız hiçbir hayat sürdürülemez. Biz bunu pandemide gördük. Pandemideki sıkıntıların giderilmesi için yeni sayfalar açtık. Hem hayvansal besinde hem tarımda çok önemli ürünleri oluşturarak herhangi bir kriz anında Türkiye geleneksel üstünlüğünü sağlayacak. Süt ürünlerimiz, siyez buğdayında yaptığımız çalışmalar, ata tohumunda yaptığımız çalışmalar ve aynı zamanda toprağın boş kalmamasını sağlayacak yeni çalışmalarla ürünleri zenginleştiriyoruz. Gıda güvenliği enerji güvenliği kadar önemli. Buna suyu da ekleyebiliriz. Bu üçünde de Ordu’muz önemli projelerle yeni sayfalar açıyor” ifadelerini kullandı.