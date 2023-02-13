Ordu'nun nüfusu yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ sonuçlarına göre, Ordu’nun nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak, 763 bin 190 oldu.

Ordu genelinde nüfus bilgileri netleşti. Ordu, il olarak nüfusunu geçen yıla oranla yüzde 3 oranında arttırarak 760 bin 872’den 763 bin 190 kişiye ulaştı. Son bir yılda Ünye nüfusu yüzde 13,2 artış göstererek 130 bin 464’ten 132 bin 432’ye ulaştı. Diğer yandan Altınordu merkezinin nüfusu yüzde 25,3’lük artışla 235 bin 96’ya, Fatsa ilçesinin nüfusu ise yüzde 20,1’lik artışla 126 bin 775’e ulaştı.

Altınordu, Ünye ve Fatsa ve Gürgentepe ilçelerinin nüfusu artarken, diğer ilçelerin nüfusunun azalması dikkat çekti. Bu üç ilçenin dışında kalan ilçeler ise, yüzde 18,5 ila yüzde 72 oranlarında göç verdi.