Organ Bağışı Haftası nedeniyle panel düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesinde organ bağışının önemine değinildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesinde organ bağışının önemine değinildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde Organ Bağışı Haftası nedeniyle bilgilendirme paneli düzenlendi.
Panele İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Barbaros Başesioğlu’nun moderatörlüğünde, Öğretim Üyesi Dr. Kevser Dilek Andıç ve Öğretim Üyesi Dr. Sevide Şencan tarafından sunumlar yapılarak, organ bağışının önemine dikkat çekildi.