Organ bağışında lider bölgenin yöneticileri bir araya geldi

Organ bağışında Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Yalova illerini de kapsayan Bursa bölgesinin il sağlık müdürleri, organ nakil koordinatörleri ve hastane yöneticileri Bursa Şehir Hastanesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Son 14 yılda 12’nci kez Türkiye lideri olan Bursa bölgesinin, bu başarısında emeği geçenlerin onurlandırıldığı toplantıda; vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan vatandaşların konuşmaları da duygu dolu anlar yaşattı.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı’nın yanı sıra bölgenin organ nakil koordinatörleri, kamu ve özel hastanelerinin yöneticileri de katıldı. Organ bağışı ile ilgili uluslararası sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin kurdele kesimi ile başlayan toplantıda Bursa Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Bursa yeniden zirvede

Doç. Dr. Çalışkan’dan sonra kürsüye çıkan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin ise, Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışı konusuna oldukça hassasiyet yaklaştığını belirtti. Organ bağışının zor bir konu olduğunu ancak dışarıdan bakıldığında bu zorluğun anlaşılamadığına dikkat çeken Çetin, "Bu stresli ortamda kişi eğer sağken organ bağışına yönelik beyan bırakmadıysa mevzuatımız gereği aileden izin almadan organlarını alamazsınız. Gerçekten zor bir ortam. Bir taraftan aileler yaslarını yaşıyor, bir taraftan 7-8 kişiye umut olma imkânı var. Bu kritik zamanı yönetemezseniz işler yürümüyor. Balıkesir Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi öncülüğünde ve diğer illerimizin katkılarıyla geçtiğimiz yıl Antalya’ya devrettiğimiz organ bağışı birinciliğini bu yıl geri aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kızımın vasiyetini yerine getirdik"

Toplantı, vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan kişilerin konuşmaları ile devam etti. Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve organlarıyla birçok hastaya umut olan Rabia Seyhan’ın annesi Selma Seyhan’ın yaptığı konuşma, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Kızının vasiyetini yerine getirdiklerini dile getiren anne Seyhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Merhume Rabia Seyhan’ın annesiyim. Bundan tam 16 ay öncesi trafik kazası geçirdi. Kazadan 2 gün önce kendisiyle bir konuşma yapmıştık. Ben organlarımı bağışlayacağım demişti. Pazar günü de kaza geçirdi. 11 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında vefat etti organlarını bağışladık. Kızımızın vasiyetini yerine getirdik. Hem üzücü hem de gurur verici bir şey. Kızımın vasiyeti yerine geldi. Nice canlara can oldu. Kalbini verdiğimiz kişi de vefat ettiğini duydum. Allah rahmet eylesin. İnşallah öbür dünyada buluşmuşlardır. Organları herkes bağışlasın. Nice genç yaşta organ bekleyen hastalarımız var. Bir insana can olmak bütün insanlara can olmaktır. Ben buna inanarak kızımın organlarını verdim."

Program, nakil sayesinde hayata tutunan bireylerin görüşleriyle devam etti. Daha sonra Bursa bölgesinin Türkiye’nin zirvesinde yer almasında emeği geçen kişilere teşekkür belgeleri takdim edildi.