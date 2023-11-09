Organ bağışlayanlar dualarla anıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası çerçevesinde organ bağışında bulunarak nakil bekleyen hastalara umut olan merhumlar için mevlit programı düzenledi.

Yeşil Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleştirilen mevlitte organ bağışında bulunan merhumlar dualarla anıldı. Programa; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, sağlık müdürlüğü yöneticileri, sağlık çalışanları, organ bağışında bulunup hayatını kaybedenlerin yakınları ile nakil olmuş kişiler ve vatandaşlar da katıldı.

Programla ilgili konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar, “Organ bağışı yapan ailelerimiz ile bir aradayız. Kendi yakınlarının vefatından dolayı üzüntüsünü bırakıp başka insanların hayata tutunması için kendi yakınlarının organlarını bağışlayan çok değerli donör yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Bugün onların anısına hem mevlit okuttuk, arkasından lokma dağıtımımız oldu. Her sene yapmayı geleneksel hale getirdik. Onları Yeşil Cami’de anıyoruz. Çok sayıda ailemiz de aramızdılar. Vefat eden merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu ulvi davranışlarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Birçok insanın hayatını kurtardılar” şeklinde konuştu.

Mevlit programının sonunda Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.