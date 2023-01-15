Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede “organik tarım desteği son başvuru tarihi 24 Şubat 2023’tür. Desteklemeden faydalanmak isteyen yetiştiricilerimizin 24 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları Silivri ilçe tarım ve orman müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir” İfadelerine yer verildi.