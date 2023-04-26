Organizatör Kürşat Şahin, dünya şampiyonlarını depremzedeler için ringe çıkartacak

Kick Boks alanında dünya şampiyonu olmuş ve dünyanın önde gelen sporcuları depremzedeler için ringe çıkacak. Geliri tamamen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak olan organizasyon 20 Haziran 2023 tarihinde Maslak Ayazağa’da gerçekleştirilecek. Kendisi de Kahramanmaraş Elbistanlı olan Organizatör Kürşat Şahin tarafından düzenlenecek proje, 120 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanacak.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 şubat tarihinde meydana gelen depremlerden 11 il etkilenmiş ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Kick Boks’ta dünya şampiyonu olmuş ve dünyada ismini duyurmuş 7 Türk sporcu, Organizatör Kürşat Şahin ve Fight Clup tarafından düzenlenecek karşılaşmalarda 20 Haziran’da ringe çıkacak. Kendisi de Kahramanmaraş Elbistanlı olan ve ailesi depremlerden etkilenen Kürşat Şahin organizasyonunda gerçekleşecek maçlarda 95 kg’da Behram Recepzade; Clyde Brunswijk ile 81 kg’da Adem Bozkurt; Omid Nosrati’yle, 80 kg’da Fatih Ferman; Nikos Tzotzos’la, 61 kg’da Müge Değirmenci; Nadiya Etemadmoghadam’la, 75 kg’da Iraj Moradi; Mehmet Ali Meriç ile, 75 kg’da Ali Göktürk Benli de Ali Reza Ghanbari’yle mücadele edecek.

Maslak Ayazağa’da bulunan Volkswagen Arena’da 20 Haziran’da yapılacak müsabakalar Türkiye dahil olmak üzere 120 ülkede canlı yayınlanacak ve gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.