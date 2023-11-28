Organizatör Kürşat Şahin, Loca Fight Clup gecelerini Avrupa'ya taşıyor

Organizatör Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirilen Loca Fight Club geceleri, Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya açılıyor. Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yapılan Loca Fight Club organizasyonları, Avrupa’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek. Geceye hem Türkiye’den hem Avrupa’dan çok sayıda ünlü ismin katılması bekleniyor.

Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirilen Loca Fight Club organizasyonları Avrupa’ya açılıyor. Türkiye’de yakaladığı başarıyı Avrupa’ya taşımayı amaçlayan ve kick boks alanında büyük organizasyonlara öncülük yapan Şahin Avrupa arenasında boy gösterecek. Belçika’nın başkenti Brüksel’de 23 Mart 2024 tarihinde gerçekleşitirecek olan organizasyon Belçika Klubü olan SC Eendracht Aalst adına gerçekleştirilecek. Loca Fight Clup gecesi alanında Avrupa’da ve Dünya’da en büyük organizasyon olmaya aday olacak. Geceye hem Türkiye’den hem dünya’dan ünlü aktörler ve sanatçılar katılacak.