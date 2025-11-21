Örgüt toplantısı için chp silivri'de hazırlık tamam – partililere davet
Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, 24 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek örgüt toplantısı için tüm parti üyelerine çağrıda bulundu. İlçe Başkanı Doruk Bulut, toplantıda partilileri bir arada görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek katılımın önemine dikkat çekti.
Partililere “birlik ve dayanışma” mesajı
CHP Silivri İlçe Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, örgütün tüm bileşenlerinin aynı masa etrafında toplanması gerektiği vurgulandı. İlçe Başkanı Doruk Bulut’un imzasını taşıyan çağrıda, “Gerçekleştireceğimiz örgüt toplantısında siz değerli partililerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız” denildi.
Toplantı 24 kasım pazartesi günü
Örgüt toplantısı, 24 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da CHP Silivri İlçe Başkanlığı binasında yapılacak. Toplantıda hem güncel siyasi gelişmelerin değerlendirileceği hem de ilçe örgütünün yaklaşan süreçte izleyeceği yol haritasının ele alınacağı öğrenildi.
Doruk bulut: katılımınız örgütümüze güç verecektir
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, toplantının önemine vurgu yaparak partilileri dayanışma içinde olmaya davet etti. Bulut, “Her bir üyemizin katkısı, partimizin Silivri’deki mücadelesine güç katacaktır. Birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte yürümek için tüm yol arkadaşlarımızı toplantımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.