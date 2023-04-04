Orhan Ak: 'Kalmamın hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım'

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü’ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupadan elenen Trabzonspor’da Teknik Direktör Orhan Ak, takımında mental sorunların çözülemediğini belirterek, “Bu saatten sonra içeriden benim bile kalmamın doğru olacağını düşünmediğim için, hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım“ dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor’u evinde ağırladı. İlk yarıyı MKE Ankaragücü karşısında 1-0 önde kapatan Trabzonspor, 3-1 yenilerek kupaya veda etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, takımının ilk yarıda takım baskısını iyi yaptığına vurgu yaptı. İkinci yarının, sezonun klasik özeti olduğunu savunan Ak, “Bir gol, bizim tamamen düzenimizi bozdu. Ardından yine bireysel, bariz hatalar, ikinci ve üçüncü gol. Seyircinin de devreye girmesiyle Ankaragücü çok haklı bir galibiyet aldı. Onun için Ankaragücü’ne, Tolunay Hoca ve ekibini tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Oyuncuları ile vedalaştığını dile getiren Ak, “Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada; üç haftada. Çünkü, Abdullah Hoca istifa ettiği zaman, Başkana da söyledim; ’Beraber geldik, beraber gideriz’. Burada 2 buçuk senedir bir aile olduğumuz için rica ettiler. Daha uzun süreli bir teklifte de bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını, haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Ama bana çok inandılar. İçlerinden biri olarak ben de oyunculara yardımcı olmak istedim. Çünkü kulübün yaşadığı maddi, dönemsel bir durumu vardı. Ben de elimden geldiği kadar, bu görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyorum. Trabzonspor’u aile gibi görmemiz, 2,5 senedir yaşadıklarımız. Trabzonspor 2,5 senede bize çok şey kazandırdı; burada kalmamı sağladı. Ama gelinen nokta, özellikle mental olarak takımda o sorunu çözemedik. Onun için bu saatten sonra içeriden benim bile kalmamın doğru olacağını düşünmediğim için hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım” diye konuştu.