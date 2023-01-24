Orhan Erinç için TGC binasında tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin eski Başkanı, gazeteci Orhan Erinç (87) için cemiyetin Cağaloğlu’ndaki binasında tören düzenlendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) eski başkanı Orhan Erinç’in anma töreni saat 11.00’de Cağaloğlu’ndaki TGC binasında gerçekleştirildi. Törene, TGC Başkanı Turgay Olcayto, siyasi parti temsilcileri, ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Erinç’in cemiyet binasına getirilen cenazesi başında dualar okundu. Gerçekleşen törenin ardından cenaze Şakirin Camii’ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından ardından Erinç’in naaşı Merdivenköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Erinç’in hayatından söz eden Olcayto “Orhan Erinç çok renkli bir arkadaşımdı. Sporla ilgilenen sıkı bir Fenerbahçeliydi. Kendisi amatör kümede futbol oynardı. ‘Cımbız Orhan’ diye lakabı vardı. Futbol oynarken 3 kişinin arasından topu olan yetenekti. Ben de Son Posta’ya ilk geldiğimde benden 1 yaş büyük istihbarat şefiydi. Çetin Emeç’in gazetesiydi. Oradan başlayan dostluğumuz ölene dek kopmadı. Ben ona Bab’ı Ali’nin belleği derdim. Çok iyi bilirdi. İyi bir köşe yazarıydı. Burhan Felek’i örnek alırdı. Ondan aldığı eğitimle imla hatası hiç olmazdı yazılarında. Onu bugün uğurlamak için biraradayız” dedi.