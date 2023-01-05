Orhan Gazi döneminde yapılan imarethane yeni yerine taşınacak

Bilecik’te şu an yıkılmak üzere olan ve 1331-1332 yıllarında Osmanlı’nın ilk imareti olan Orhan Gazi İmareti, Şeyh Edebali yerleşkesi içindeki yeni yerine taşınacak.

Bilecik’in güneydoğusundaki "Eski Bilecik" bölgesinde Orhan Gazi döneminde yapılan imaret, yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi kaynaklarda Murad Hudâvendigâr devrine ait olduğu kaydedilse de Orhan Bey zamanında 732 (1331) yılında yapıldığı kabul edilmekte olan Orhan Gazi İmareti’ni sadece geçtiğimiz yıllarda alanda toprak kayması sonrası koruma amaçlı yapılan çelik konstrüksiyonlar ayakta tutuyor.

İHA’nın haberi ardından harekete geçildi

Geçtiğimiz Ekim ayında İHA’nın ’Orhan Gazi Döneminde Yapılan İmaret Yıkılmak Üzere’ adlı haberin üzerine Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti. İmaret için Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve ilgili kurum yetkililerinden oluşan heyetle birlikte tarihi imaret için yer çalışması yaptılar.

"Orhan Gazi İmarethanesi’nin esas yapısını koruyarak her bir taşını itinayla taşıyacağız"

Vali Kızılkaya, yapılacak olan restorasyon projesini değerlendirerek uygulama yapılacak alanlarda inceleme yaptı. Ardından heyetle birlikte Orhan Gazi İmarethanesi’ne geçen Vali Kızılkaya, burada devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi yapıların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Kızılkaya, “Yapılacak çalışmalarla Bilecik’imize değer katan tarihi yapılarımızı hem ayakta tutacağız hem de kültürümüzü nesillerimize aktaracağız. Osmanlı’daki hayırseverliğin bir göstergesi olan imarethanelerde yüzyıllar boyunca ihtiyaç sahiplerine ve medrese öğrencilerine ücretsiz olarak yiyecek temin edilmiş. Bizlerde bu hayır kurumunu yaşatarak kültürümüzü nesillerimize aktaracağız. Orhan Gazi İmarethanesi’nin esas yapısını koruyarak her bir taşını itinayla taşıyacağız. İmarethaneyi, Şeyh Edebali Türbesi’ne daha yakın bir yere taşıyarak yeniden ayağa kaldıracağız” diyerek çalışmaların zaman kaybetmeden ve titizlikle yerine getirilmesinin takipçisi olacağını belirtti.