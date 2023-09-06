Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup sayesinde İstanbul'u dünyaya tanıtıyoruz'

İstanbul’un ev sahipliğinde 21-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Bosphorus Cup öncesi organizasyonun kurucusu Orhan Gorbon, “Bosphorus Cup sayesinde İstanbul’u dünyaya tanıyoruz” dedi.

Bosphorus Cup, bu yıl 22. kez İstanbul’da düzenlenecek. 21-24 Eylül tarihlerinde ’Celebrate Istanbul’ sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek olan 22. Bosphorus Cup öncesi organizasyonun kurucusu Orhan Gorbon, açıklamalarda bulundu. Gorbo, bu sene Bosphorus Cup’a 100 tekne ve bin 200 yelkencinin katılacağını belirterek, “Bosphorus Cup bugün Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri. 22 yıl, bir spor organizasyonunu aralıksız devam ettirmek için oldukça uzun bir zaman. Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul’da yelken yapmanın çok çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bugün Bosphorus Cup, Boğaz’ın bir günlüğüne ulaşıma kapatıldığı ve boğazda sadece yelkenlilerin etkileyici manzarasını izleme imkânı sunan, Türkiye’nin en büyük spor etkinliği haline geldi” ifadelerini kullandı.

"3 milyon İstanbullu yarışları izledi"

21 yılda 25 bin yelkencinin İstanbul’a geldiğini dile getiren Gorbon, “Bosphorus Cup sayesinde Türkiye’ye yelken sporuyla ilgilenen nitelikli turistleri çekiyoruz. 21 yılda yerli ve yabancı 25 bin yelkenciyi İstanbul’da buluşturduk. Bu rakamın yaklaşık yarısını ise başta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden gelen yabancı sporcular oluşturuyor. Bosphorus Cup’ı 21 yılda 3 milyonu aşkın İstanbullu izledi’’ diye konuştu.