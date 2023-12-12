Orhan Toker, Kitap Festivali'nin ikinci gününde okurlarıyla buluştu

Biga Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Festivali’nin ikinci gününde, yazar Orhan Toker, okurlar ve Bigalılar ile bir araya geldi.

Dijital Çağda Ebeveyn Olmak başlıklı söyleşisiyle katılımcılara seslenen ünlü yazar, konuşmasının ardından izleyicilerin sorularını da yanıtladı. Kitaplarını imzalayıp okurlarıyla fotoğraf çektiren Toker, Biga’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşinin ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yazar Orhan Toker’e katkılarından dolayı plaket ve çiçek takdim etti. Biga 2. Kitap Festivali yarın 14.00’te Deniz Alter ve 20.00’de Gri Koç söyleşileri ile devam edecek.