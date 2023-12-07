Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, üniversite öğrencileri ile buluştu

Orhaneli Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle Sadağı Kanyonu’nda kahvaltıda bir araya gelen Başkan Aykurt, üniversite eğitimi için Orhaneli’ye gelen öğrencilere ilçe hakkında bilgi verdi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçeye üniversite eğitimi için taşınan öğrencilerle bir araya geldi. Sadağı Kanyonu’nda öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Aykurt, “İlçemiz insanları sizi evinizde hissettirecek” dedi.

Orhaneli’de öğrenimlerini sürdüren ve yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Aykurt “Burada yaşayacak ve öğrenecek çok şey bulacaksınız. İlçemiz sıcakkanlı insanları ve samimi karşılamaları ile sizi çabucak evinizde hissettirecek, sizler bize ailenizin emaneti bizim misafirimizsiniz. Üniversite hayatınız boyunca, ilçemizdeki her adımda yanınızda olacağımızı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Doğanın ve Doğal İnsanların Şehri Orhaneli’ye tekrardan hoşgeldiniz sefalar getirdiniz” dedi

Program öğrencilerin Sadağı Kanyonu gezisi ile devam etti.