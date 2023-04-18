Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt depremzedeler ile Kadir Gecesinde iftar sofrasında buluştu

İlçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her zaman kucak açan Orhaneli Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık kapı bırakmıyor. Bu yıl hem ilçe halkına hem de ilçede misafir ettikleri depremzede vatandaşları unutmadı.

Her güne bir mahallede düzenlenen iftar programı ve akabinde başka bir mahallede teravih programları ile vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Aykurt; Ramazan programlarının arasına depremzedeler ile iftarı ekledi.

Sık sık gönül belediyeciliğinin önemini vurgulayan ve kendini gönül belediyeciliğine adayan Başkan, Ramazanın bereketini ve huzurunu beraber yaşamak adına depremzedeler ile aynı sofrada buluşmak üzere iftar programı düzenledi. Bursa Milletvekili Adayı İrfan Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve çok sayıda depremzede de iftar programına katılım sağladı.

Depremzedeler ile tek tek ilgilenen ve sohbette bulunan Aykurt;

“Tarihte ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketi tüm Türkiye olarak yaşadık. Bu mübarek günde duamız şudur ki Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Teselliyi, sabretmeyi ve şükür dualarıyla ellerimizi açmayı acı bir tecrübe neticesinde öğrendik. Yaşadığımız felaketin üzerinden neredeyse 2,5 ay geçti ilk andan itibaren çabamız Orhaneli’mizde depremzede kardeşlerimizin yuvalarında hissetmesi içindi.”

Şeklinde açıklamalarda bulunduktan sonra sözlerini şu şekilde son verdi.

“Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan ayını buradan da tekrar tebrik ediyorum, rabbim her birimize tekrar kavuşmayı nasip etsin.”