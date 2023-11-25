Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt öğretmenleri unutmadı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçedeki 318 öğretmeni unutmadı. Öğretmenleri ziyaret eden Başkan Aykurt, onlarla birlikte pasta kesti.

Bilgisiyle, erdemiyle bir nesli inşa eden en değerli meslek olan öğretmenlerin gününü kutlayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçedeki okulları ziyaret ederek 318 öğretmene isimlerine özel hazırlanmış termos hediyelerini verdi.

Merkezden mahallelere kadar bütün okullara hediyelerini ulaştıran Başkan Aykurt, Orhaneli’nin geleceği olan öğretmen ve öğrencilerle sıcak ve keyifli vakit geçirdi. Aykurt, öğretmen ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek bu özel günde onların yanında oldu. Bu coşkulu günde öğrenciler de Başkan Aykurt’u sevinç ve heyecanla karşıladı.

Aykurt’un Orhaneli Türkan Sait Yılmaz Anadolu Lisesi’nin öğretmenlerine ziyaretinde “Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun” yazılı pasta kesilirken; Aykurt öğretmenlerin sadece bir gün değil; her zaman kıymetli olduğunu dile getirdi.