Orhaneli'de 4-6 yaş Kur-an Kursu temeli atıldı

Orhaneli’de 4-6 yaş gurubu çocuklar için Kur’an Kursu binasının temeli törenle atıldı.

İlçe merkezi müftülük binasının arka tarafında bulunan arsaya yapılacak olan Kur’an Kursu binasının temel atma törenine Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, resmi daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Çandır, " İnşaatımızın kaba inşaat malzemelerinin tamamı hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanmıştır. Mevcut Müftülük binamızda sabah ve öğlenci olarak 4 - 6 yaş gurubu 39 öğrencimiz eğitim görüyor. Fakat yer sıkıntısı çektiğimizden dolayı bu binayı yapma kararı aldık. Temeli atılan inşaatımız 90 metrekare ve 2 kattan oluşmakta olup toplam 180 metre kare olarak yapılacak” dedi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "4- 6 yaş gurubu çocuklarımızın kendi seviyelerinde sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin insan hayatına anlam kazandıran unsurlarını öğrenecekler. Dinimizin temel kaynağı olan Kur’a-nı Kerim’i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanımaları sağlanacak. Milli, manevi değerlerine sahip çıkan kaliteli nesillerin yetişmesi konusundaOrhaneli olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Temel Atma töreni Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın yaptığı duanın ardından Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ile beraber diğer protokol kumanda butonuna basarak beton harcı döküldü.