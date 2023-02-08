Orhaneli'de deprem bölgesine yardım seferberliği

Orhaneli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ve Orhaneli Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyük depremler sonrasında adeta yardım seferberliği ilan etti. Bölgede yaraların sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde şu ana kadar Orhaneli’deki Afet Yönetim Merkezinden 2 tır Adana ilindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İlçe genelinde depremzedeler için 6 ton gıda maddesi, 3 bin 794 parça giyim malzemesi, bin 616 adet hijyen malzemesi, 705 adet battaniye ve yorgan, 21 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet çadır AFAD koordinesinde 2 tır ile depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.