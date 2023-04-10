Orhaneli'de ramazanda köy ziyaretleri

Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve çalışma arkadaşları Ramazan ayının hemen her günü ilçenin çeşitli noktalarındaki iftar programlarına konuk olup, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyorlar. Dere Mahallesinde gerçekleşen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iftar programında Ali Aykurt ve vatandaşlar hep birlikte el açıp dua ettiler.

İftar programının ardından söz alan Aykurt “ Bugün bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Ramazan-ı Şeri-f’in tüm rahmet ve bereketiyle, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini, birliğimizin ve beraberliğimizin, daim olmasını temenni ediyorum. Bizlerle beraber aynı sofrayı paylaşıp, gönül köprümüze ortak olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin.” dedi.”

Oruçların açılmasıyla teravih namazı için Çöreler Mahallesinde programına devam eden Başkan Ali Aykurt, namaz sonrası cemaat ile birlikte çay muhabbetlerine devam etti.

Orhaneli’nin hizmet noktasında en iyi hizmeti hak ettiğini vurgulayan Başkan Ali Aykurt, “Orhaneli yatırımlarımız ile güçlenmeye devam ediyor, bugün geldiğimiz noktada alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve adım adım geleceğini inşa eden bir Orhaneli var. Farklı niteliklerde projelerimiz ve yatırımlarımız var. Bu yolda bizlere verdiğiniz destek ve güç göz ardı edilemez. Her birinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Her daim sahada aktif olan Başkan ve ekibi, ilçe sakinlerine iftar programları sayesinde bir araya gelmenin kendilerini onore ettiğini dile getirdi.

Bu tarz programlar ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinleyip, yapılması planlanan hizmetler hakkında da istişarede bulunan Başkan söz alan vatandaşları tek tek dinledi.

Sadece iftar programları ile değil belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Birimi ile vatandaşların sofralarına destekte bulunan Ali Aykurt’un önderliğinde Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırılıyor.