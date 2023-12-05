Orhaneli'de TOKİ hak sahiplerine anahtarları teslim edildi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 2. Etap TOKİ konutlarının anahtarları hak sahiplerine törenle teslim edildi.

2. Etap TOKİ evlerinin bulunduğu alanda yapılan törene AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Emin Kasapoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Özdemir, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve anahtar teslim alacak hak sahipleri katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "TOKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz sosyal konutlarla zemini, yapısı sağlam binalarda vatandaşlarımızın huzur, can güvenliği içerisinde yaşaması noktasında başta Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bir siyasi politika ortaya koyuyoruz" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt "Bundan önce yaşanan deprem bölgesinde hiçbir tane TOKİ evi zarar görmemesi ülkemizdeki inşaat modeli ile ilgili önemli bir gelişim sağlamış oldu. Güvenli yapıları bu ülkeye kazandırmış oldu. Konut sahibi olmayan insanlarımız ev sahibi oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öngörüsüyle 2002 yılından bugüne binlerce insanı ev sahibi yaptı ve ev sahibi de yapmaya devam ediyor. Kendisinden Allah razı olsun, rabbim sağlık sıhhat versin" dedi.

Dualarla TOKİ 2. Etap 8 blok ve 142 daireden oluşan konutlar hak kazanan ev sahiplerine anahtarları teslim edildi.