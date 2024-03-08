Orhaneli Gençlik Kampı'nda sona doğru

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Göynükbelen Mahallesi Gölcük Yaylasında inşası devam eden gençlik kampı projesi, tamamlanma aşamasına geldi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, gençlik kampı alanını ziyaret ederek son durumu değerlendirdi. Başkan Aykurt ’’Gençlerimizin olumsuz davranışlardan ve bağımlılığın çeşitli şekillerinden uzak durması, birçok yönde kişisel gelişimi sağlaması açısından Gölcük Yaylası Gençlik Kampı Projemiz çok kıymetli. Ülkemizin her yerinden gençlerimizin kaliteli vakit geçireceği Gençlik Kampı Projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Sayın Süleyman Şahin Hocamıza ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Gençlik kampı, içerisinde basketbol ve futbol sahaları, anfi tiyatro, bungalov tarzı konaklama evleri ve modern spor salonları gibi birçok tesisi barındırıyor. Bu tesisler gençlerin hem sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri hem de konforlu bir konaklama imkanı bulacakları şekilde dizayn edilmiş durumda.

Gençlik kampı, gençlerin bir araya gelerek spor yapmalarını, kültürel etkileşimde bulunmalarını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmelerini sağlayacak önemli bir merkez olacak. Ayrıca, Orhaneli’nin turizm potansiyeline de katkı sağlayacak.