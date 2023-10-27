Orhaneli güzelleşiyor

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Gazipaşa Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Orhaneli güzelleşiyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Gazipaşa Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Aykurt, "Sabah saatlerinde Gazipaşa Mahallemizde komşularımız ile bir araya gelerek sohbet ettik, parke taşı döşeme çalışmalarını inceledik’’ dedi

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Orhaneli Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak kilitli parke çalışmalarına devam eden Orhaneli Belediyesi, kilitli parke çalışması, planlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.